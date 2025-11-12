El Cruz Azul de Analú inicia las semis de la Liga MX Femenil

Cruz Azul Femenil vivirá este jueves 13 (6:00 p. m.) un momento histórico cuando dispute por primera vez una semifinal de la Liga MX Femenil. El equipo, dirigido por Diego Testas, se enfrentará a Tigres UANL, el conjunto más exitoso del torneo, en el partido de ida del Torneo Apertura 2025.
La guatemalteca Ana Lucía Martínez es parte del gran momento que viven las Celestes en la temporada. En cuartos de final tuvieron una destacada actuación superando al Pachuca, segundo en la tabla general, con una victoria global de 6-2, incluyendo una goleada de 5-0 en el partido de vuelta.
Este resultado permitió a La Máquina avanzar más allá de los cuartos de final por primera vez desde la creación de la liga local, una barrera que solo había alcanzado en tres ocasiones previas sin lograr superarla.
Enfrente estará Tigres UANL, que suma seis títulos dentro de su palmarés y llega a esta semifinal como superlíder de la temporada regular.
El conjunto de Nuevo León accedió a esta fase tras eliminar a FC Juárez, octavo en la clasificación, en una serie más ajustada de lo habitual, pero aun así, parten como favoritas para esta serie.