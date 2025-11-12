¡Panamá ya está en Guatemala! Así los recibieron los guatemaltecos en el aeropuerto

-

La selección de Panamá arribó a Guatemala este miércoles para el decisivo encuentro de las eliminatorias mundialistas, con miras al Mundial 2026.

La selección panameña ha arribado la tarde de este miércoles 12 de noviembre al país, para enfrentar a Guatemala en la penúltima jornada de las eliminatorias mundialistas, este jueves 13.

El plantel de los canaleros llegó aproximadamente a las 16:00 horas al Aeropuerto Internacional La Aurora, lugar donde también se hicieron presentes aficionados de Guatemala para hacerse sentir y presionar a los rivales con cohetillos.

Tras haber llegado a Guatemala, los guatemaltecos rodearon el bus de los rivales donde fueron trasladados a Tikal Futura Hotel, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, donde entrarán en concentración.

En las imágenes, se observaba algunos jugadores serios y otros con sonrisas, donde incluso uno de ellos dice de forma irónica "aplaudan... hermoso".

Debido a un bloqueo en el bulevar Liberación, que afectó el tránsito en el sector e inmediaciones de la zona 13 capitalina, el bus que transportó a los canaleros tomó vías alternas para llegar a su destino.

Se tiene previsto que el plantel visitante haga el reconocimiento de cancha durante la noche de este mismo miércoles.

Previo a realizar el viaje, los panameños tuvieron esta mañana su último entrenamiento en su propio país.

Aníbal Godoy, capitán de Panamá, indicó en conferencia de prensa que "lo importante en este partido será mantener el cero, porque sabemos que en cada partido creamos oportunidades y en este partido vamos a ser contundentes".

Ganar o ganar

Tanto el rival como la Selección de Guatemala, están obligados a ganar si aspiran a clasificar al Mundial 2026 de manera directa.

El partido será a las 20:00 horas del jueves 13 de noviembre, en el estadio El Trébol, en el que los boletos se agotaron para todas las localidades.