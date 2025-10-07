CSJ convocará a magistrados para elección de presidente

-

Quedan pocos días para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elijan a su presidente para el período 2025-2026.

El próximo 13 de octubre vence el plazo constitucional para el cambio de presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin embargo, hasta el momento, la elección interna no se ha programado.

El presidente de la CSJ, Teodulio Cifuentes, aseguró que entre martes y miércoles (8 o 9 de octubre) se hará la convocatoria.

"Entre hoy y mañana se hará la convocatoria para la elección del presidente de la CSJ, La espera se debe a que algunos magistrados están de licencia", aseguró Cifuentes.

La elección será reñida, pues el pleno está divido en dos grupos.

Los magistrados de la CSJ deben elegir a su próximo presidente. (Foto: Soy502/archivo)

Los posibles candidatos

Desde hace varias semanas, los nombres de Claudia Paredes y Mauricio Corado han resonado como los posibles candidatos a la presidencia de la CSJ.

Los magistrados no lo han admitido ni negado. Ambos tienen el apoyo político desde el congreso, pues se les vincula a diputados como: Allan Rodríguez, Felipe Alejos, Carlos López, entre otros.

Los magistrados Mauricio Corado y Claudia Palencia podrían disputarse la presidencia de la CSJ. (Foto: Soy502/archivo)

El presidente electo de la CSJ presidirá la comisión de postulación para la elección de Fiscal General del Ministerio Público.