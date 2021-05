CSJ da trámite a antejuicio contra diputado Aldo Dávila

El diputado Dávila realizó una publicación donde criticó que la CSJ en otro caso ha rechazado en cinco ocasiones un antejuicio en contra de otro diputado

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio que el Ministerio Público presentó en contra del diputado Aldo Dávila por supuestas agresiones a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

El congresista informó que fue notificado de la resolución donde se nombra juez pesquisidor para iniciar las diligencias de antejuicio.

En una publicación en Facebook, Dávila expresó "vemos cómo van avanzado todos estos esfuerzos por debilitar a la oposición y debilitar a los opositores". Criticó que la CSJ en otro caso ha rechazado en cinco ocasiones un antejuicio en contra de otro diputado.

Amparo

El diputado junto con sus abogados se presentó a la Corte de Constitucionalidad, donde presentó una acción de amparo solicitando la protección legal para que se deje en suspenso la resolución donde se dio trámite al antejuicio en su contra.

Aquí puedes ver lo que dijo:

Lo que pasó

Según la Fiscalía de Delitos Administrativos, Aldo Dávila habría cometido abuso de autoridad valiéndose de su cargo como diputado.

El 3 de septiembre de 2020 durante una manifestación que se realizó en los alrededores del Congreso; agentes de la PNC dialogaban con el grupo de manifestantes y Dávila se acercó a verificar qué sucedía.

Uno de los policías le impidió el paso, a lo que el congresista le reclamó: "Usted no me va a poner la mano allí señor, cuidadito conmigo que yo soy diputado y no me va a faltar el respeto, gato abusivo, patán".