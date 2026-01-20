CSJ le solicita a Gobernación reforzar la seguridad en los juzgados del país

-

La CSJ le realizó las peticiones al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de Defensa para que les brinden seguridad perimetral en los juzgados.

El presidente en funciones del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Rodimiro Lucero Paz, dijo que durante un pleno de emergencia realizado con los magistrados el pasado lunes 19 de enero, "se tocó el tema de seguridad institucional".

El pasado lunes se suspendieron los plazos legales derivado a los ataques terroristas que sufrió la Policía Nacional Civil (PNC), pero desde este martes "ya se renovaron nuevamente y se está trabajando en el tema de reforzar la seguridad", indicó Lucero Paz.

Por lo tanto, el presidente interino del OJ y de la CSJ, mencionó que "ya se hicieron las coordinaciones y las peticiones al Ministerio de Gobernación y de igual manera al Ministerio de Defensa, para que nos ayuden prestándonos seguridad perimetral en los diferentes juzgados del país, incluyendo los de la capital".

De momento, en la Torre de Tribunales se cancelaron algunos traslados de reos a los centros de justicia y en el Tribunal B de mayor riesgo se canceló el seguimiento al juicio del caso Litzy.

Además, algunas judicaturas tomaron como medida el realizar las audiencias programadas para este 20 de enero, por medio de videoconferencia.

El presidente en funciones de la #CSJ y #OJ, Carlos Lucero informó que solicitaron al #MINGOB apoyo para reforzar la seguridad institucional y que los juzgados hoy están operando con normalidad pic.twitter.com/7OOQhJhxrL — LiberalGt (@GtLiberal) January 20, 2026

Elección presidencial

Lucero Paz, afirmó que el próximo miércoles 21 de enero, se programó a pleno extraordinario para llevar a cabo la elección del nuevo presidente del OJ y de la CSJ.

"Esperamos tener con los magistrados un diálogo honesto y sincero para esta elección", agregó Lucero Paz.