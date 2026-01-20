Caravana del Zorro, juegos de fútbol y conciertos se pueden desarrollar

-

Autoridades reafirman que actividades públicas masivas se pueden desarrollar y que las medidas del estado de excepción son para las organizaciones del crimen organizado y terroristas.

El Gobierno confirmó que actividades como la Caravana del Zorro, los juegos fútbol de la liga nacional, conciertos, carreras y otros eventos públicos multitudinarios se podrán llevar a cabo a pesar de la vigencia del estado de Sitio.

Soy502 consultó con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) si debido a la vigencia del estado de Sitio el Gobierno suspendería las actividades masivas como la Caravana del Zorro, conciertos, carreras o eventos deportivos.

La respuesta que dio la Secretaría fue la siguiente: "Las medidas extraordinarias contempladas en el estado de Sitio están dirigidas exclusivamente al combate contra la criminalidad organizada, las pandillas y las estructuras delincuenciales".

Actividades multitudinarias como las carreras se podrán desarrollar con normalidad. (Foto: Archivo / Soy502)

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia enfatizó que las medidas contempladas en el estado de Sitio "no están dirigidas contra la ciudadanía ni afectan su vida cotidiana".

"Las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas como las que se mencionan, así como eventos previamente programados, pueden desarrollarse con normalidad", confirmó la SCSP.

Se respetarán disposiciones

Mediante un comunicado los organizadores de la Caravana del Zorro, informaron que la Directiva y Comitiva del evento "se encuentran a la espera de las disposiciones de las autoridades competentes".

El documento señala que acatarán "estrictamente las medidas que se determinen, priorizando siempre la estabilidad y el bienestar del país".

"Reiteramos que nuestro actuar siempre se ha apegado a la ley y a la responsabilidad civil, en ningún momento hemos operado de forma ajena a las normativas vigentes", afirma el comunicado.

Por último, se hace un llamado a la población "a no replicar información no verificada y a mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales".