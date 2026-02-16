CSU elige a Julia Rivera como magistrada titular ante la CC

La abogada Julia Rivera resultó electa como magistrada del CSU de la Usac ante la CC.
Según información extraoficial, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), eligió a Julia Marisol Rivera como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y a José Luis Aguirre Pumay, como suplente.
Rivera, abogada y notaria egresada de la USAC, cuya experiencia de más de 22 años en administración de justicia le ha permito desenvolverse como juez de paz y jueza de primera instancia, actualmente en el municipio de Amatitlán.
Así fue la elección
Tras una votación a puerta cerrada, el CSU, eligió a Julia Marisol Rivera para el período 2026-2031 y a José Luis Aguirre Pumay en calidad de suplente.
Durante la elección de titular surgieron dos propuestas. Rivera obtuvo 23 votos, y Leyla Lemus 13.
Para suplente Aguirre Pumay alcanzó 24 votos, Guillermo Demetrio España 10, y José Alejandro Gutiérrez Dávila 2.
También se conoció que, previo a continuar con la elección del magistrado suplente, está fue suspendida debido a que fue diligenciada la exhibición personal promovida por diputado del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic.
Inhibitoria
Además, resalta que la mayoría calificada, es decir mitad más uno, durante la votación fue de 20 votos, pues el representante de los docentes de Derecho, Guillermo Demetrio España, se inhibió de votar, ya que figuró como candidato en este proceso.