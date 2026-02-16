CSU elige a Julia Rivera como magistrada titular ante la CC

-

La abogada Julia Rivera resultó electa como magistrada del CSU de la Usac ante la CC.

Según información extraoficial, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), eligió a Julia Marisol Rivera como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y a José Luis Aguirre Pumay, como suplente.

Rivera, abogada y notaria egresada de la USAC, cuya experiencia de más de 22 años en administración de justicia le ha permito desenvolverse como juez de paz y jueza de primera instancia, actualmente en el municipio de Amatitlán.

Así fue la elección

Tras una votación a puerta cerrada, el CSU, eligió a Julia Marisol Rivera para el período 2026-2031 y a José Luis Aguirre Pumay en calidad de suplente.

José Luis Aguirre Pumay, resultó electo en calidad de suplente para magistrado de la CC por parte del CSU de la Usac. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante la elección de titular surgieron dos propuestas. Rivera obtuvo 23 votos, y Leyla Lemus 13.

El CSU anuncia los resultados de la elección de magistrado titular para la CC por parte de la USAC.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/RTBSaT2vwW — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) February 16, 2026

Para suplente Aguirre Pumay alcanzó 24 votos, Guillermo Demetrio España 10, y José Alejandro Gutiérrez Dávila 2.

CSU informa que José Luis Aguirre Pumay resulta electo magistrado suplente ante la CC por dicha organización.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/UsHSv9Bhwi — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) February 16, 2026

También se conoció que, previo a continuar con la elección del magistrado suplente, está fue suspendida debido a que fue diligenciada la exhibición personal promovida por diputado del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic.

Inhibitoria

Además, resalta que la mayoría calificada, es decir mitad más uno, durante la votación fue de 20 votos, pues el representante de los docentes de Derecho, Guillermo Demetrio España, se inhibió de votar, ya que figuró como candidato en este proceso.