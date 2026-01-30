Cuádruple colisión de transporte pesado deja un fallecido y tres heridos

Cuatro vehículos de transporte pesado sufrieron un fuerte accidente en la Bajada del Águila
En la madrugada de este último viernes de enero se reporta un fuerte accidente en la ruta El Atlántico, del km. 12.7 al km. 13 de zona 25, donde sucedió una cuádruple colisión de transporte pesado.
El percance ocurrió en la conocida "Bajada Del Águila" donde quedaron un contenedor y un camión volcados, también un cisterna y un cabezal colisionaron en el lugar.
Bomberos Voluntarios y Municipales brindaron atención pre hospitalaria a los pilotos. Minutos más tarde el Ministerio Público fue notificado ya que una persona murió en el hospital, otras 3 personas están hospitalizadas.