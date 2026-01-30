Versión Impresa
Cuádruple colisión de transporte pesado deja un fallecido y tres heridos

  • Por Reychel Méndez
30 de enero de 2026, 06:37
En el lugar se reporta un camión y un furgón volteado. (Foto: Bomberos Municipales)

Cuatro vehículos de transporte pesado sufrieron un fuerte accidente en la Bajada del Águila

En la madrugada de este último viernes de enero se reporta un fuerte accidente en la ruta El Atlántico, del km. 12.7 al km. 13 de zona 25, donde sucedió una cuádruple colisión de transporte pesado.

El percance ocurrió en la conocida "Bajada Del Águila" donde quedaron un contenedor y un camión volcados, también un cisterna y un cabezal colisionaron en el lugar.

Al lugar asistieron Bomberos Municipales y Voluntarios para atender la emergencia (Foto: CBM)
Al lugar asistieron Bomberos Municipales y Voluntarios para atender la emergencia (Foto: CBM)

Bomberos Voluntarios y Municipales brindaron atención pre hospitalaria a los pilotos. Minutos más tarde el Ministerio Público fue notificado ya que una persona murió en el hospital, otras 3 personas están hospitalizadas.

