Fallece conductor del picop colisionado por camión en carretera a El Salvador

-

El hombre de 60 años que conducía el vehículo liviano y fue impactado por un camión en la vuelta "El Chilero", murió a su ingreso al hospital.

Un camión que perdió el control provocó un trágico accidente este jueves 29 de enero en el kilómetro 33 de la carretera a El Salvador, en la conocida vuelta "El Chilero", en jurisdicción de Villa Canales.

El vehículo de transporte pesado terminó volcado y el mismo colisionó de frente con un picop, en el que se transportaban varias personas e incluso un perro, quienes al principio habían sido trasladados todos con vida a un centro asistencial.

El camión quedó volcado sobre la cinta asfáltica. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Sin embargo, minutos más tarde se confirmó que el conductor de dicho picop falleció al ingreso al Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa, debido a la gravedad de las heridas.

Esta persona fue identificada como: Jerónimo Xorshan, de 60 años, quien antes había rescatado por los Bomberos Voluntarios tras haber quedado atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo.

El picop sufrió serios daños materiales tras el fuerte accidente de tránsito. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los otros cuatro tripulantes que eran menores de edad y la mascota, fueron atendidos por médicos.

Mientras que, el piloto del camión y su acompañante resultaron ilesos, según indicó el oficial Víctor Gómez, portavoz de Bomberos Voluntarios.