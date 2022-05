Esto se sabe sobre la salud de la abuela de Salvador Ramos

La abuela del pistolero de Texas Salvador Ramos, a quien disparó e hirió antes de matar a 21 personas en una escuela cercana, está “fuera de peligro”, dijo una pariente.

Celia Martinez Gonzales, de 66 años, estaba en condición estable en un hospital de San Antonio luego del procedimiento no especificado el miércoles, dijo su nieta.

“Ella necesitará muchas más cirugías en las próximas semanas”, agregó Salazar. "Ella no estará en casa pronto".

Salazar, originaria de Uvalde, dijo que Gonzales la había “criado” como a una hija. Ramos, de 18 años, quien recibió un disparo mortal durante el incidente del martes por parte de una unidad de la Patrulla Fronteriza que respondió, era como un "sobrino" para Salazar.

Confirma problemas

Salazar dijo que Ramos tenía una relación tensa con su madre, Adriana Reyes, mientras que su padre no era parte de la vida del adolescente.

“No tenía relación con su padre y hasta donde yo sé (su mamá) lo echó, llamó a la policía e hizo una gran escena”, continuó el mensaje de Salazar.

Reyes, mientras tanto, ha insistido previamente en que su hijo no era una "persona violenta" a pesar de estar "inquieto" por su "ira".

Habla el abuelo

El abuelo de Ramos, Rolando Reyes, dijo que no sabía cómo el adolescente adquirió los dos rifles estilo AR-15 antes de la masacre en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, donde dos maestros y 19 estudiantes fueron asesinados a tiros. Otros diecisiete también resultaron heridos.

Rolando Reyes dijo que el ataque estalló luego de una disputa entre Salvador y su abuela en la casa donde los tres vivían juntos.

“Ella no tuvo ningún altercado con él, se mantuvo reservada. Ella quería que él obtuviera su propio teléfono… No puedo decir si planeaba hacer esto o no. Esa es una pregunta que me perseguirá por el resto de mi vida”.

Reyes dijo que su esposa fue operada el miércoles y estaba despierta, pero no podía hablar. Dijo que su nieto nunca había hecho nada antes del tiroteo masivo del martes que indicara que era capaz de tal violencia.