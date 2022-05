Salvador Ramos se fue de la casa de su mamá por que le quitó el WiFi

El joven se había mudado a la casa de sus abuelos, pues al parecer había discutido con su madre por un problema de conectividad.

Salvador Ramos murió abatido luego de perpetrar la muerte de 21 personas, 19 niños y dos profesoras en la escuela primaria de Uvalde, Texas.

Sin embargo, la información sobre las causas que motivaron a Salvador a dejar su casa y cometer el crimen ha surgido paulatinamente con el pasar de las horas.

Juan Álvarez, de 62 años, que mantiene una relación con la madre de Ramos desde hace un año y vive con ella, dijo que el joven tenía una relación complicada con la mujer, que a menudo terminaba en peleas.

El hombre explicó que el joven dejó la casa hace dos meses para irse a vivir con su abuela después de que ambos discutieran porque ella, dijo el novio, le desconectó el internet para navegar por internet.

"Era un tipo raro. Nunca me llevé bien con él. Nunca me relacioné con él. No hablaba con nadie", aseguró Álvarez, "cuando intentabas hablar con él, se quedaba sentado y se alejaba".

Aseguran que Salvador Ramos abandonó la casa de su mamá porque le quitaron el Wifi pic.twitter.com/f5CmkKPL6q — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) May 26, 2022

Testigo

Becky Flores, una vecina de 54 años que vive al lado de la madre de Ramos y que fue profesora del asesino en el programa Head Start, confirmó sobre las constantes peleas en la casa.

Dijo que, el día en que el joven se fue a casa de su abuela, acudieron varios agentes de policía a la vivienda debido a los disturbios familiares. Pero, agregó, nada de eso hacía pensar en la violencia que se vivió el martes. "No sé qué lo llevó a hacer esto", concluyó.