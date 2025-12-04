¿Cuándo debe pagarse el aguinaldo?

El aguinaldo es uno de los salarios adicionales más esperados por los guatemaltecos, pero ¿hasta cuándo puede ser entregado?
El aguinaldo es una de las prestaciones laborales más esperadas de todo el año, pues representa un salario adicional que se recibe a finales de cada año.
Este incentivo económico, dado por los patronos de los sectores público y privado, debe ser entregado durante los primeros 15 días de diciembre, según el Decreto 76-78.
Sin embargo, la ley establece que también puede pagarse en dos partes, el 50% en diciembre y el otro 50% en la segunda quincena de enero.
¿De cuánto es el pago?
Este pago corresponde al 100% del salario mensual que recibe el guatemalteco por un año de servicio sin interrupciones.
Si se ha laborado por menos tiempo, el pago es proporcional.
Por ejemplo, si un empleado está en este caso, puede calcular el monto que le corresponde, aplicando la siguiente fórmula: Sueldo ordinario mensual x días laborados ÷ 365 días.
Cabe mencionar que este salario no puede ser embargado ni objeto de descuento.