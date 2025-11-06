¿Cuándo será el desfile de globos gigantes en Ciudad Cayalá?

Ciudad Cayalá se prepara para arrancar con la temporada navideña y para ello, realizará su ya tradicional desfile de globos gigantes, presentando figuras icónicas como Santa Claus, el Grinch y la Galleta de Jengibre.
A partir del sábado 8 de noviembre, Ciudad Cayalá se convertirá en el centro de la Navidad arrancando oficialmente la temporada.
La inauguración dará inicio a las 18:00 horas con "The Sparklettes". Luego, a las 19:00 horas será el encendido del árbol navideño y finalmente, a las 19:15 el show de Gran Sonora.
Habrá música, luces, fuegos artificiales y muchas sorpresas más.
¿Y el desfile de globos gigantes?
El desfile de globos gigantes se celebrará por tercera ocasión en la ciudad.
Se trata de un recorrido de globos de gran tamaño con forma de figuras alusivas a la navidad. Entre ellas: galleta de jengibre, Santa Claus, un reno y hasta el Grinch.
La cita es el domingo 14 de diciembre, a partir de las 10:00 horas.