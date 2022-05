Confirman segunda temporada de El juego del calamar

Creador de El juego del calamar reveló cuando se estrena la segunda temporada de la popular serie de Netflix.

En una entrevista concedida a Vanity Fair, el creador de la historia de El juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, reveló que el estreno de la segunda parte de la serie se lanzaría a finales del 2023 o 2024.

“La humanidad será puesta a prueba a través de esos juegos otra vez. Quiero hacer la pregunta: ‘¿Es la verdadera solidaridad entre las personas realmente posible?”, indicó.

El director y guionista surcoreano está bastante ocupado, no solo con esta segunda entrega de su exitoso show. En entrevista a Deadline, Hwang habló sobre futuros proyectos, incluyendo uno que relatará todo lo sucedido con el éxito de El juego del calamar, pero desde la sátira.

También se encuentra trabajando en una comedia llamada The Best Show on the Planet que analizará la forma en la que obtuvo fama de la noche a la mañana y cómo se recibió la serie alrededor del mundo.