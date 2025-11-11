¿Cuándo inauguran la pista gigante de hielo en la ciudad?

La esperada pista gigante de hielo regresa a la ciudad frente a la Catedral Metropolitana, junto al Festival Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala.
EN CONTEXTO: Bazares y una villa iluminada: esto encontrarás en el Festival Navideño 2025
La Municipalidad de Guatemala celebrará el Festival Navideño de la Ciudad de Guatemala, el cual arranca este 22 de noviembre.
Ese mismo día se apertura la esperada pista gigante de hielo frente a la Catedral Metropolitana.
Esta pista gigante se convirtió en una tradición desde noviembre del 2012.
El proyecto fue impulsado por una alianza público privada, que incluía a la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala y algunas empresas nacionales.
La novedosa pista cuenta con un tobogán gigante y su uso es gratuito.
La inauguración del festival será el 21 de noviembre a las 19:00 horas, con un concierto de la Big Band y la Marimba Orquesta Municipal, transmitido por las redes oficiales.
El tradicional Mapping Navideño iluminará la Catedral del 19 al 22 de diciembre, con funciones a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.