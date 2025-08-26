¿Cuándo inicia el Hot Weekend de La Curacao?

-

Del 28 al 31 de agosto, La Curacao tendrá descuentos de hasta el 45% en todas sus categorías de productos. La promoción aplicará para compras en línea y en los distintos puntos de venta.

Durante el Hot Weekend de La Curacao, los clientes podrán acceder a un financiamiento de hasta 48 meses, sin enganche y sin fiador, con beneficios.

Además, habrá una venta exclusiva el miércoles 27 de agosto, en compras al crédito y en línea, ingresando a www.lacuracaonline.com.

En la promoción también participan Ópticas La Curacao, con productos y descuentos del 50% en compras al crédito.

“ El Hot Weekend de La Curacao es la oportunidad para comprar todos los productos que necesite para el hogar, con excelentes ofertas y grandes beneficios al crédito y muchas sorpresas más ” Marco Julio Galván , gerente comercial de Tiendas La Curacao.

Esta es la oportunidad para comprar una motocicleta nueva, ya que el Hot Weekend se extenderá hasta el 7 de septiembre en esta línea de productos