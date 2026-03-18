¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions?

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La UEFA Champions League entra en su fase más decisiva tras la definición de los cuartos de final, luego de que se completaran las series de octavos y se confirmara a los ocho mejores equipos del continente. Con la clasificación de FC Barcelona, Liverpool FC, Bayern Múnich y Atlético de Madrid, el cuadro quedó completamente definido y promete enfrentamientos de alto nivel.

Uno de los duelos más atractivos será el que protagonizarán el Real Madrid y el Bayern Múnich, dos gigantes históricos del fútbol europeo que vuelven a cruzarse en una instancia decisiva. La serie comenzará en el Estadio Santiago Bernabéu y se definirá en el Allianz Arena, un factor que podría inclinar ligeramente la balanza a favor del conjunto alemán al cerrar como local.

Otra llave con tinte español enfrentará al FC Barcelona y al Atlético de Madrid. El primer capítulo se disputará en el Camp Nou, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Estadio Metropolitano, donde los colchoneros buscarán aprovechar su localía para sellar el pase a semifinales.

Por su parte, el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, reeditará la serie de la temporada pasada frente al Liverpool FC. El encuentro de ida se jugará en la capital francesa, mientras que la eliminatoria se definirá en territorio inglés, en un choque que promete intensidad y alto ritmo de juego.

The quarter-finals are looking tasty #UCL pic.twitter.com/ACLRR7wccv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2026

Finalmente, el Sporting CP se medirá ante el Arsenal FC. En esta serie, el conjunto londinense contará con la ventaja de cerrar en casa, gracias a su mejor desempeño en la fase de liga del torneo.

Los partidos de ida de estos cuartos de final están programados para disputarse entre el 7 y 8 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán entre el 14 y 15 del mismo mes. De esta manera, la Champions League entra en una etapa clave en la que cada detalle será determinante en la lucha por alcanzar las semifinales del torneo más prestigioso de Europa a nivel de clubes.