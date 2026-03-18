Hansi Flick: "¿Favorito para la Champions? Vamos paso a paso"

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El técnico del Barcelona, Hansi Flick, explicó tras la victoria ante el Newcastle, con un contundente 7-2 que aseguró el pase a los cuartos de final de la Champions, que insistió a sus jugadores en la importancia de dominar el juego.

Según detalló en rueda de prensa, el equipo perdió demasiados balones en la primera mitad. Por ello, en el intermedio pidió mayor control del partido y una presión más intensa y profunda sobre el rival. A su juicio, esos ajustes dieron resultado.

El conjunto azulgrana pasó de un ajustado 3-2 al descanso a un claro 7-2 final, una remontada en el marcador que, para el entrenador alemán, se debe a la fidelidad de sus futbolistas al planteamiento inicial.

Flick también valoró positivamente la actitud del equipo tras el descanso, destacando la confianza mostrada en la segunda parte. Subrayó además la juventud de la plantilla y celebró su constante deseo de progresar.

El mejor jugador del partido pic.twitter.com/YHwkkYxFuK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 18, 2026

En esa misma línea, elogió la mentalidad competitiva de los jugadores formados en la cantera: destacó el trabajo de La Masia y recalcó que esa ambición por competir es un factor clave dentro del equipo.

Cuestionado sobre si el Barcelona es uno de los principales candidatos al título, el entrenador prefirió mantener la cautela. Aseguró que el equipo debe avanzar paso a paso, centrado en cada partido, tal y como han hecho en temporadas recientes.

"Tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Es lo que hicimos la temporada pasada y lo que estamos haciendo esta temporada", cerró.