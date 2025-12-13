¿Cuánto cuesta viajar a El Salvador para ver el concierto de Shakira?

-

El Salvador reunirá a cientos de turistas y residentes locales para contemplar y vivir una experiencia musical en el concierto de Shakira en Centroamérica.

La llegada del show "Las Mujeres ya no lloran" a El Salvador ha causado furor entre los fans centroamericanos de la cantante colombiana.

Si eres de los que irá al show, esta es la inversión que debes considerar para poder planificar tu viaje.

Para los guatemaltecos no es necesario algún tipo de visado, por ser parte del acuerdo de libre circulación de Centroamérica.

Basta con tener DPI para ingresar a El Salvador por vía terrestre, utilizando la Carretera Panamericana, que pasa por Mixco y Amatitlan. Y conduce al puesto fronterizo de ingreso nombrado La Hachadura, ubicado en el municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, Guatemala.

¿Piensas transportarte por avión?

En caso reserves un vuelo de avión, si deberás contar con el pasaporte vigente para viajar y los precios de los vuelos directos (sin escalas) ida y vuelta, para estas fechas pueden costar desde los $193 con acceso únicamente a equipaje de mano en clase económica.

Vuelos más completos y en clase ejecutiva podrán valer desde los $460.

Estos valores están sujetos a la disponibilidad y la aerolínea de tu preferencia.

(Foto: Shutterstock)

Dado que el concierto será en el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González, ubicado en San Salvador, cuya distancia del aeropuerto está a 1 hora en promedio, deberás considerar los gastos de transporte para llegar a la Colonia Flor Blanca, donde está ubicado el estadio.

Y vía terrestre, luego del puesto fronterizo, estará a 4 a 3 horas adicionales de manejo, que deben considerar para poder calcular el gasto en combustible.

También se debes contemplar si el regreso a Guatemala, será el mismo día o si debes pagar hospedaje.

Podrás reservar en hostales económicos, desde los $25 o elegir hospedajes de alta gama, con un valor de $180 la noche por persona.

Y por la comida no debes preocuparte demasiado. Dado que El Salvador es un país con una economía accesible para los guatemaltecos y una opción es considerar comprar en restaurantes de comida rápida locales, que ofrecen menús completos desde los $4 o las emblemáticas pupusas que podrás comprarlas desde $1 y acompañarlas de un refrescante vaso de la tradicional horchata salvadoreña.