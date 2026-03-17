¿Cuánto tiempo más afectará al país el nuevo frente frío?

Varias regiones del país han registrado lluvias.
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El frente frío 14 de la temporada no ha entrado directamente a territorio guatemalteco, sin embargo, sí ha causado varios efectos.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este nuevo frente afectará desde este 17 de marzo hasta el jueves 19.
Actualmente se encuentra en territorio mexicano, por lo que se ha registrado nubosidad desde la región del norte hasta el centro del país.
En las próximas horas continuarán las lluvias, sobre todo en la región Transversal del Norte.
En el resto del país, podrían presentarse nublados.
Por la noche se espera que baje la temperatura.
Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones y proteger a los menores y adultos mayores.