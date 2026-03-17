Así captaron a los 4 pasajeros antes de que avioneta cayera en San Marcos (video)

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La aeronave fue captada con sus cuatro tripulantes, segundos antes de despegar.

EN CONTEXTO: Este fue el trayecto de avioneta antes de desplomarse en San Marcos

El trágico accidente aéreo se registró la tarde del sábado 14 de marzo en una zona montañosa del cantón Barrios de la aldea Villa Hermosa, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

La avioneta se desplomó dejando como saldo a cuatro fallecidos, los tres tripulantes y el piloto de la aeronave.

Según las autoridades, la densa neblina en la zona montañosa y las posibles fallas mecánicas de la nave, habrían influido en el fatal accidente.

Las víctimas fueron identificadas como José Carlos Fuentes, un reconocido ginecólogo: Unrum Jarat Stian, de 55 años, y su esposa, la guatemalteca Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26; y el piloto y exfutbolista Daniel Darío Doherr Pérez, de 32 años.

Minutos antes de la tragedia

Un video captó el momento previo al fatal accidente.

Las imágenes muestran a los tres pasajeros y al piloto a bordo, antes de que la aeronave despegara.

Mira aquí el video:

La avioneta salió de la capital hacia el occidente del país, pero durante el trayecto, Doherr Pérez descendió en Quetzaltenango debido al mal tiempo.

Luego se dirigió a su destino, el aeródromo de la zona 5 de San Marcos.

Minutos después, abordaron los esposos y el galeno, quienes venían de regreso al Aeropuerto Internacional La Aurora, pero al pasar por Esquipulas Palo Gordo, se estrellaron en el cerro Ixtagel, sector cubierto por densa neblina.