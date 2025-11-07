¿Cuánto tráfico hay en el Aeropuerto Internacional La Aurora?

-

La terminal aérea es una de las principales puertas al país y, aunque miles de personas la atraviesan a diario, su capacidad se está quedando corta.

El Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 capitalina, es un emblema de la ciudad. Siempre hay familias viendo despegar aviones desde sus alrededores o desde la Plaza Berlín; otras se reúnen y esperan pacientemente para recibir o despedir a familiares y amigos.

La Aurora se inauguró en 1923 como un pequeño aeródromo militar y civil en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, del lado de la avenida Hincapié. Primero se concibió como la principal base de la aviación nacional y luego se adaptó para el comercio aéreo y el traslado de personas.

La actual terminal de pasajeros se instauró en 1968, en el interior de la finca La Aurora y, aunque ha visto remodelaciones como las de 2005 y 2007, no ha experimentado grandes transformaciones. Su ubicación en medio de la ciudad y rodeada de barrancos, limita su crecimiento.

Vista del Aeropuerto, con los edificios de apartamentos al fondo. (Foto: Archivo/Soy502)

Casi cinco millones

Según los datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en 2024 se movilizaron 4.9 millones de pasajeros y se registraron alrededor de 135 mil operaciones aéreas, es decir, vuelos nacionales e internacionales.

Los meses de más tráfico aéreo suelen ser, según los datos oficiales, noviembre y enero. Frecuentemente, esto se vincula al turismo o visitas familiares, especialmente desde Estados Unidos. Durante la temporada alta, se registran entre 350 mil a 470 mil personas al mes.

16 movimientos por hora, puede operar la terminal en la actualidad.

Aunque el movimiento de pasajeros es importante, en La Aurora también operan aviones de carga para el traslado de mercancías y aviación general, que incluye vuelos privados. Estos últimos representan el 60% de las operaciones.

Las proyecciones

Aunque la cantidad de pasajeros que entran y salen al país puede parecer alta, lo cierto es que Guatemala está perdiendo potencial.

La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) realizó un estudio sobre La Aurora y determinó que en 2047, la cantidad de pasajeros podría llegar a 7.1 millones en un escenario base. En un contexto más optimista podría crecer hasta los 10.6 millones. Es decir, más del doble de la cifra actual en menos de 25 años.

4.9 millones de pasajeros se registraron en 2024.

El problema es que con la infraestructura actual es muy difícil estar a la altura de esa demanda. El aeropuerto solo puede manejar 16 movimientos por hora, cuando otros países de la región tienen capacidad para 30 o 40 vuelos en el mismo tiempo.

Estas son las aerolíneas que transportan la mayor cantidad de pasajeros hacia Guatemala desde el extranjero (datos a 2023):

Aerolínea Entran Destinos principales Avianca 446,024 Costa Rica, Los Ángeles (EUA), El Salvador y Colombia Volaris 279,384 Costa Rica, México, Los Ángeles (EUA) y Cancún Copa 240,793 Panamá y Costa Rica American 237,834 Miami y Dallas (EUA) United 228,916 Houston, Los Ángeles y New Jersey (EUA)

En contraparte, estas son las aerolíneas que registran el mayor flujo de pasajeros que viajan desde Guatemala hacia destinos internacionales (datos a 2023):

Aerolínea Salen Destinos principales Avianca 442,493 Costa Rica, Los Ángeles (EUA), El Salvador y Colombia Volaris 285,344 Costa Rica, México y Los Ángeles (EUA) American 241,467 Dallas y Miami (EUA) Copa 235,864 Panamá y Costa Rica United 231,206 Houston, Los Ángeles y New Jersey (EUA)

La capacidad de otros países

Centroamérica tiene varios aeropuertos importantes que compiten con la capacidad limitada de Guatemala. El Juan Santa María, de Costa Rica, moviliza 6.2 millones de personas anualmente; el de Tocumen, en Panamá, alcanza los 15 millones al año.

Incluso aeropuertos de menor tamaño, como el Monseñor Romero, en El Salvador, ya superan los 20 mil vuelos mensuales. Casi el doble que la capacidad mensual de La Aurora.

Un dato que hace más preocupante la situación actual es que Guatemala es el país más poblado de la región y también la economía más grande, pero su capacidad aeroportuaria limita sus oportunidades.

Actualmente, hay esfuerzos por hacer pequeñas mejoras en la terminal aérea a largo plazo, pero la necesidad está más orientada a construir un nuevo aeropuerto internacional que mejore la posición de nuestro país.