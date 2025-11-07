Así avanzan las mejoras en el Aeropuerto Internacional La Aurora

-

Las autoridades instalaron un nuevo sistema de aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Además, informaron que se actualizó la tecnología usada en la Torre de Control en donde se renovó equipo que no había sido cambiado en 11 años.

El viceministro de Comunicaciones, Fernando Suriano, informó durante La Ronda de este viernes 7 de noviembre sobre los avances en los trabajos de mejora que se desarrollan en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Durante su intervención, explicó que se han priorizado proyectos que respondían a necesidades acumuladas por más de una década.

(Imagen: captura de pantalla)

Uno de los principales avances corresponde al sistema de aire acondicionado, cuya instalación registra un 80% de progreso. Según Suriano, recientemente se colocaron tres de las cuatro torres encargadas de enfriar el agua del sistema, lo que permitirá que en diciembre comience a percibirse la climatización en distintas áreas del aeropuerto.

Torre de control

El funcionario también destacó la actualización tecnológica en la torre de control, donde se reemplazan equipos con más de once años de uso. Esta modernización permitirá mejorar la seguridad operacional y aumentar la capacidad de respuesta ante eventualidades, además de colocar al aeropuerto en estándares similares a los de otros países de la región.

(Imagen: captura de pantalla)

Suriano añadió que, con la llegada de nuevas aerolíneas como Air Canada y Wingo, fue necesario ampliar las instalaciones físicas y tecnológicas del aeropuerto.

Se realizaron adecuaciones en las subestaciones eléctricas, que anteriormente no recibían mantenimiento y generaban cortes de energía. Actualmente, dos de los tres generadores están en funcionamiento y se prevé automatizar el sistema en 2026, explicó el funcionario.

(Imagen: captura de pantalla)

El viceministro también mencionó que se realizó una instalación del nuevo sistema (CCTV) conectado a la sala situacional del COE, lo cual, explicó, optimiza la vigilancia y y la respuesta ante emergencias.

Además, confirmó la adquisición de una nueva deshulizadora, para la limpieza de la pista del aeropuerto que llegará en diciembre y fortalecerá la operación del aeropuerto.

Finalmente, informó que en enero de 2026 se prevé el reemplazo completo de los equipos de rayos X, tanto en el Aeropuerto La Aurora como en el aeropuerto Mundo Maya, ubicado en Petén, con el objetivo de mejorar los controles de seguridad y la eficiencia en los procesos de inspección.