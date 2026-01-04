Estas serán las zonas con mayor tránsito a partir de este lunes

A partir de este lunes 5 de enero aumentará el tránsito en diferentes zonas de la ciudad.
OTRAS NOTICIAS: Estas serán las rutas alternas por construcción del Aerometro en la ciudad
El regreso a las actividades cotidianas hará que muchos guatemaltecos salgan a la calle en horas pico este lunes 5 de enero.
Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el regreso al trabajo y la búsqueda de útiles escolares harán que el tránsito en la ciudad se incremente.
Ese aumento de vehículos se verá reflejado en las zonas 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12 y 21, por lo que agentes de tránsito ya están preparados para controlar esos sectores.
Autoridades piden mucha paciencia y compartir automóviles o bien, utilizar servicio de taxi para evitar colas en parqueos.
Rutas alternas por construcción de Aerometro
A partir de este lunes también comienzan los trabajos de construcción del Aerometro.
Pablo Castillo, vocero del AILA, afirma que esta actividad afectará el tránsito vehicular y el tiempo de llegada a la terminal aérea, por lo que recomienda a los viajeros anticipar tu salida, consultar rutas alternas y seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito.
Autoridades municipales anunciaron que desde este lunes deberás tomar en cuenta la reducción temporal de carriles que estarán habilitados durante el desarrollo de los trabajos.
Si utilizarás la Avenida Reforma, deberás hacerlo por la 4a. y 14 calle, para reincorporarte en la 7a. avenida.
Ahora bien, si piensas transitar por El Trébol, deberás optar por la 10a. calle para reincorporarte en la 2a. y 5a. avenida.