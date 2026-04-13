Por cuarta semana consecutiva, Congreso sin acuerdo por combustibles

-

El presidente del Congreso señaló que continuar con el mismo debate representaba una pérdida de tiempo ante la falta de consenso y nuevas propuestas.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso perfila propuesta mixta para mitigar alza de combustibles

El presidente del Congreso, Luis Contreras, abordó el tema del incremento en los precios de los combustibles tras concluir la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque este lunes 13 de abril, donde indicó que, por ahora, no existe un consenso sobre la discusión de propuestas dentro de la agenda legislativa.

En cuanto a la propuesta híbrida que se perfila en el congreso, se indicó que podría llegar al pleno si logra el apoyo de votos necesario. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Contreras señaló que la falta de nuevos planteamientos ha limitado el avance en el debate. "No había nuevas propuestas, teníamos días de estar discutiendo lo mismo. Yo creo que era pérdida de tiempo seguir discutiendo", expresó, al tiempo que reiteró que el pleno permanece abierto para conocer nuevas mociones.

Además, explicó que cualquier diputado tiene la facultad de presentar iniciativas relacionadas con el tema y someterlas a consideración del pleno bajo la figura de urgencia nacional. "Cualquier diputado que quiera tomar una iniciativa de ley que se refiere al combustible la puede sacar ahí y conocer las urgencias nacionales", afirmó.

“ No había nuevas propuestas, teníamos días de estar discutiendo lo mismo. Yo creo que era pérdida de tiempo seguir discutiendo ” Luis Contreras , Presidente del Congreso

107 votos

En ese sentido, enfatizó que cualquier iniciativa que logre reunir los votos necesarios podrá avanzar en el Congreso. "Cualquier moción privilegiada que tenga un diputado y cuente con los votos necesarios para leerla y después aprobarla por urgencia nacional, bienvenida", puntualizó.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, indicó que hasta el momento no existe ningún consenso sobre alguna medida sobre temas de combustibles. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre la propuesta híbrida discutida previamente, que plantea un subsidio al diésel y una exención de impuestos a la gasolina, Contreras indicó que esta podría retomarse en cualquier momento si cuenta con el respaldo suficiente. "Esa propuesta puede surgir mañana (durante la sesión plenaria) Y si están los votos, si hay 107 votos, se va a leer y se va a aprobar", aseguró.

La aprobación de una medida depende de alcanzar al menos 107 votos en el pleno. (Foto: Soy502)

El presidente del Congreso reiteró que el avance en el tema dependerá de que surjan nuevas iniciativas con el apoyo necesario. "Seguimos a la espera de que surja algo que tenga los votos necesarios para poderlo aprobar", concluyó.