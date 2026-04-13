Por cuarta semana consecutiva, Congreso sin acuerdo por combustibles

El presidente del Congreso señaló que continuar con el mismo debate representaba una pérdida de tiempo ante la falta de consenso y nuevas propuestas.
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El presidente del Congreso, Luis Contreras, abordó el tema del incremento en los precios de los combustibles tras concluir la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque este lunes 13 de abril, donde indicó que, por ahora, no existe un consenso sobre la discusión de propuestas dentro de la agenda legislativa.
Contreras señaló que la falta de nuevos planteamientos ha limitado el avance en el debate. "No había nuevas propuestas, teníamos días de estar discutiendo lo mismo. Yo creo que era pérdida de tiempo seguir discutiendo", expresó, al tiempo que reiteró que el pleno permanece abierto para conocer nuevas mociones.
Además, explicó que cualquier diputado tiene la facultad de presentar iniciativas relacionadas con el tema y someterlas a consideración del pleno bajo la figura de urgencia nacional. "Cualquier diputado que quiera tomar una iniciativa de ley que se refiere al combustible la puede sacar ahí y conocer las urgencias nacionales", afirmó.
107 votos
En ese sentido, enfatizó que cualquier iniciativa que logre reunir los votos necesarios podrá avanzar en el Congreso. "Cualquier moción privilegiada que tenga un diputado y cuente con los votos necesarios para leerla y después aprobarla por urgencia nacional, bienvenida", puntualizó.
Sobre la propuesta híbrida discutida previamente, que plantea un subsidio al diésel y una exención de impuestos a la gasolina, Contreras indicó que esta podría retomarse en cualquier momento si cuenta con el respaldo suficiente. "Esa propuesta puede surgir mañana (durante la sesión plenaria) Y si están los votos, si hay 107 votos, se va a leer y se va a aprobar", aseguró.
El presidente del Congreso reiteró que el avance en el tema dependerá de que surjan nuevas iniciativas con el apoyo necesario. "Seguimos a la espera de que surja algo que tenga los votos necesarios para poderlo aprobar", concluyó.