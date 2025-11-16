Por fuga de pandilleros suman 26 capturados y 4 exfuncionarios prófugos

-

Por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, autoridades han capturado a 26 personas, recapturado a cuatro reos, mientras cuatro exfuncionarios se encuentran prófugos.

El pasado 12 de octubre, autoridades confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.

A más de un mes de esta evasión, es poco lo que se conoce sobre cómo los pandilleros, líderes de clicas y con múltiples tatuajes en el rostro, lograron salir de la prisión.

Por la fuga, el Ministerio Público solicitó órdenes de captura en contra de guardias del Sistema Penitenciario, así como en contra de autoridades de Gobernación.

Hasta ahora, 26 personas han sido capturadas, entre estas: 25 guardias del SP, de los cuales 24 ya quedaron ligados a proceso penal por incumplimiento de deberes y evasión culposa, uno más aún está en proceso de audiencia de primera declaración, mientras el subdirector de la cárcel, Victor Alveño ya quedó ligado a proceso penal por incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión.

Subdirector de la cárcel de Fraijanes II quedó ligado a proceso penal por la fuga de 20 pandilleros.



Insiste en que es inocente, que no colaboró con la fuga. Señala que no tenía ni dos meses de estar en el cargo.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/cdOh3sQsbJ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 4, 2025

Los prófugos

Por este mismo caso, el Ministerio Público pidió la captura de exfuncionarios de Gobernación: el exministro Francisco Jiménez, la exviceministra Claudia Palencia, el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez y el exalcaide de Fraijanes II Eladio Ramos.

Los cuatro se encuentran prófugos. Aunque la Fiscalía de delitos Administrativos solicitó su orden de captura internacional, hasta el momento no aparecen en la búsqueda de Interpol.

De los 20 pandilleros fugados, cuatro han sido recapturados. (Foto: PNC)

Los recapturados

De los 20 pandilleros que se dieron a la fuga, las autoridades solo han recapturado a cuatro.

Se trata de:

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, conocido como "Black Demon", fue recapturado la madrugada del lunes 13 de octubre en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa,

Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong" y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo" fueron recapturados el 17 de octubre en Huehuetenango.

Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown" fue recapturado el 21 de octubre en el kilómetro 82 de la ruta hacia La Democracia, Escuintla.

El resto, las autoridades creen que están escondidos en los lugares en donde operan las clicas que lideran.