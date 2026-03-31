Los cuatro astronautas que harán historia en el regreso tripulado a la Luna

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Es la primera vez que se integra una mujer, un afrodescendiente y una persona no estadounidense en una misión lunar.

La misión Artemis II, prevista como el primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de medio siglo, contará con una tripulación internacional para la exploración espacial.

La misión Artemis contará con cuatro astronautas de Estados Unidos y Canadá. (Foto: AFP)

El equipo está integrado por los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, quien asumirá el rol de comandante; Victor Glover, designado como piloto; y Christina Koch, especialista de la misión. A ellos se suma el canadiense Jeremy Hansen, también especialista, en representación de la Agencia Espacial Canadiense.

La astronauta de la NASA y especialista de la misión Artemis II, Christina Koch. (Foto: AFP)

Este grupo hará historia al incluir, por primera vez en una misión lunar, a una mujer, una persona afrodescendiente y un astronauta que no pertenece a Estados Unidos.

El astronauta de la NASA y piloto de Artemis II, Victor Glover. (Foto: AFP)

La misión tendrá una duración aproximada de 10 días donde la nave realizará un recorrido alrededor de la Luna sin realizar un aterrizaje.

Previo al lanzamiento, la tripulación llegó al Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde completó los preparativos finales.

El astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman. (Foto: AFP)

Además, participó en actividades oficiales y revisiones técnicas junto al equipo de la NASA, incluyendo una visita al cohete SLS y a la nave Orion, que serán utilizados en esta histórica misión.

El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen. (Foto: AFP)

El despegue está programado para el miércoles 1 de abril 2026, que de ser cancelado, será reprogramado para el 6 de abril.

*Con información de AFP