Los cuatro hombres que llegaron deportados al país y terminaron capturados

-

Los detenidos son guatemaltecos deportados provenientes de Estados Unidos, quienes enfrentaban órdenes judiciales vigentes por delitos graves.

OTRAS NOTICIAS: Los argumentos de la jueza para cerrar proceso penal contra Pedro Cuevas

En las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) en la Fuerza Aérea Guatemala (FAG), fueron capturados cuatro deportados provenientes de Estados Unidos.

El primer detenido fue identificado como Tomás "N", de 25 años, por robo agravado en grado de tentativa, emitida el 19 de agosto de 2021 por un juzgado de Guatemala.

(Foto: PNC)

Mario "N", 45 años, fue capturado por falsedad material y falsedad ideológica, a solicitud de un juzgado de Quiché, el pasado 12 de septiembre.

(Foto: PNC)

Otro aprehendido fue Domingo "N", de 42 años, por negación de asistencia económica, orden emitida por un juzgado de Quiché, desde el 26 de agosto de 2019.

(Foto: PNC)

El cuarto capturado fue Henry "N", de 31 años, por deserción agravada, a solicitud de un juzgado de Guatemala de fecha 5 de enero de 2018.

(Foto: PNC)

Más de 400 capturas

Estas acciones fueron realizadas por agentes de la División Especializada En Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC).

En lo que va del año han ingresado al país 49, 739 personas deportadas de Estados Unidos, de los cuales han sido capturados 441 por diferentes delitos, según indicó la PNC.