Frío en la noche y madrugada: así estará el clima este martes

  • Por Jessica González
02 de marzo de 2026, 15:30
El día estará caluroso, pero con viento. (Foto: Shutterstock)

El viento del norte seguirá predominando. 

Para el amanecer de este martes 3 de marzo, se espera neblina y nublados parciales, sobre todo en la región Norte, Caribe, Franja Transversal de Norte y Valles de Oriente.

El resto de la mañana estará despejada y con pocas nubes, pero el viento seguirá predominando.

Por la tarde, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se esperan lluvias de corta duración.

La temperatura bajará en la noche y madrugada.

