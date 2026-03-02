Iba a visitar a su novia y terminó gravemente herido

La novia se alarmó al escuchar las sirenas de bomberos.
Con seis heridas de bala fue ingresado a la emergencia del Hospital Roosevelt Diego Javier González Hernández, de 27 años, quien fue auxiliado por los Bomberos Voluntarios en la 24 calle y 5a. avenida de La Reformita, zona 12.
Las detonaciones de bala causaron pánico frente a un taller de mecánica.
Según testigos, los atacantes escaparon en una moto y le dispararon a la víctima por la espalda.
La novia, que llegó al lugar, dijo a los agentes de la Policía Nacional Civil que ella había salido a hacerle encuentro, ya que hacía ratos que le dijo que ya iba a su casa a verla y se asustó al notar el movimiento de ambulancias y policías.
El joven resultó con seis heridas de bala en distintas partes del cuerpo.
Las autoridades investigan las posibles causas del ataque, descartando que sea un asalto, ya que los asesinos no intercambiaron palabras; eso fue un ataque directo, dijeron los investigadores de la Policía Nacional Civil.