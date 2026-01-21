¡Tensión! Presuntos delincuentes fueron retenidos por cerca de cien pobladores

Momentos de tensión se vivieron por varias horas luego que un grupo de casi 100 pobladores de la aldea Santa Gertrudis, San Agustin Acasaguastlan, el Progreso, sorprendieran a tres hombres y una mujer exigiendo una fuerte cantidad de dinero a cambio de no asesinar a un hombre de una tienda.

Al lugar se presentó un fuerte movimiento de agentes de la Policía Nacional Civil, que tras algunos minutos de diálogo con los representantes de la comunidad realizaron la entrega de los señalados.

según testigos, los delincuentes fueron sorprendidos cuando amenazaban a un comerciante. (Foto: PNC)

La situación perduró casi tres horas hasta que se logró trasladar a un juzgado de la localidad a Julio César Méndez, de 32 años, Fredy Cervantes, de 31, Erick Regalado, de 22 y Keily Cruz, de 26, a quienes se les señala como integrantes activos de una clica de la mara 18.

Los pobladores entregaron a las autoridades un vehículo en el que los presuntos pandilleros se darían a la fuga y cinco celulares que posteriormente fueron incautados para fortalecer las investigaciones y determinar si los delincuentes realizaban amenazas a otras víctimas.

Los pobladores pretendían hacer justicia por su propia mano cuando llegaron elementos policiales al resguardo. (Foto: PNC)