Capturan a una mujer que trasladaba Q350 mil durante un operativo en Sacatepéquez

La mujer de 45 años trasladaba una gran cantidad de dinero en un vehículo que fue interceptado en la entrada a San Juan Alotenango.

Una mujer fue puesta a disposición de un juzgado, luego de ser sorprendida por agentes de la Policía Nacional Civil durante un operativo en Sacatepéquez por trasladar Q350 mil en efectivo.

La diligencia se llevó a cabo en el kilómetro 82.8 de la ruta Nacional 14, en la entrada al municipio de San Juan Alotenango, donde fue interceptado un picop en el que viajaba Brenda "N", de 45 años, quien no supo justificar la procedencia del efectivo.

La mujer de 45 años fue detenida tras interceptarla en el operativo. (Foto: PNC)

Durante la inspección, los agentes localizaron paquetes de billetes principalmente de Q100, que tras contabilizarlo suman Q350 mil, dinero cuya procedencia no fue revelada, por lo que la aprehendida fue trasladada ante el juzgado correspondiente.

Las autoridades señalaron que el caso quedó bajo investigación y que será el órgano jurisdiccional el encargado de determinar la situación legal de la implicada y si el botín es de procedencia ilícita.