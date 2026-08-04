Cuatro temblores sacuden a Guatemala en la madrugada de este martes

Tres de los cuatro sismos fueron con pocos minutos de diferencia.
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Cuatro temblores fueron sensibles en parte del territorio guatemalteco durante la madrugada de este martes 4 de agosto.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el primero ocurrió a las 00:52 horas con una magnitud de 4.3 y con una profundidad de 5.12 kilómetros.
Posteriormente se reportó uno más fuerte a las 01:07 horas, siendo de magnitud 4.9 y tuvo una profundidad de 4.97 kilómetros.
Dos minutos después, le siguió otro de magnitud 4.2 y este fue con una profundidad de 4.70 kilómetros.
Y el cuarto sismo se registró a las 05:07 horas de magnitud 4.4 y con una profundidad de 2.60 kilómetros.
Los cuatro movimientos telúricos tuvieron su epicentro en el océano Pacífico, según informaron los expertos.