Cuatro temblores sacuden a Guatemala en la madrugada de este martes

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Tres de los cuatro sismos fueron con pocos minutos de diferencia.

Cuatro temblores fueron sensibles en parte del territorio guatemalteco durante la madrugada de este martes 4 de agosto.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el primero ocurrió a las 00:52 horas con una magnitud de 4.3 y con una profundidad de 5.12 kilómetros.

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO

04 de agosto de 2026. 00:52:22 hrs.

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Posteriormente se reportó uno más fuerte a las 01:07 horas, siendo de magnitud 4.9 y tuvo una profundidad de 4.97 kilómetros.

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO

04 de agosto de 2026. 01:07:07 hrs.

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Dos minutos después, le siguió otro de magnitud 4.2 y este fue con una profundidad de 4.70 kilómetros.

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO

04 de agosto de 2026. 01:07:07 hrs.

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Y el cuarto sismo se registró a las 05:07 horas de magnitud 4.4 y con una profundidad de 2.60 kilómetros.

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO

04 de agosto de 2026. 05:07:48 hrs.

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Los cuatro movimientos telúricos tuvieron su epicentro en el océano Pacífico, según informaron los expertos.