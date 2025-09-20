Versión Impresa
¡Cúbrete bien! Las lluvias continuarán durante la próximas horas

  • Por Jessica González
20 de septiembre de 2025, 15:36
Autoridades hacen un llamado para tomar las debidas precauciones. (Foto: archivo/Soy502)

Las lluvias continuarán en el territorio nacional, por lo que debes tomar tus precauciones.

Las lluvias que han afectado en las últimas horas al territorio nacional, continuarán.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) habrá abundante lluvia y vientos fuertes. 

Para la mañana de este domingo 21 de septiembre se prevé lloviznas y nublados sobre la Franja Transversal del Norte.

Por la tarde caerán fuertes lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, en casi todo el país. 

Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones y evitar zona de riesgo. 

