¡Cúbrete bien! Las lluvias continuarán durante la próximas horas

Las lluvias continuarán en el territorio nacional, por lo que debes tomar tus precauciones.
OTRAS NOTICIAS: El catedrático que fue asesinado cuando se dirigía a su trabajo
Las lluvias que han afectado en las últimas horas al territorio nacional, continuarán.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) habrá abundante lluvia y vientos fuertes.
Para la mañana de este domingo 21 de septiembre se prevé lloviznas y nublados sobre la Franja Transversal del Norte.
Por la tarde caerán fuertes lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, en casi todo el país.
Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones y evitar zona de riesgo.