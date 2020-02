EE.UU. dice que Guatemala es responsable de migrantes asilados

"Guatemala no incurrirá en ningún gasto", así lo prometió de manera insistente el expresidente Jimmy Morales cuando firmó el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con Estados Unidos (EE.UU.). Sin embargo, pareciera que las cosas no son así, ya que el subsecretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Kenneth Cuccinelli, aseguró que el país es el responsable de los solicitantes de asilo desde que ingresan a territorio nacional.

Cuccinelli ofreció una conferencia de prensa para medios de El Salvador, Honduras y Guatemala frente al muro fronterizo en el Valle del Río Grande, ubicado en Donna, Texas, proyecto impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para disuadir a los migrantes irregulares que buscan el llamado "Sueño Americano".

Luego que se le preguntó sobre quién es el responsable de los migrantes que solicitan asilo y de sus gastos, Cuccinelli respondió sin titubear: "Guatemala es el responsable".

Sin embargo, aclaró que EE.UU. ha enviado muchos millones de dólares a través de varias entidades de la Organización de las Naciones Unidas, para ayudar al país.

"No sé exactamente cuál es la cantidad de recursos que se han enviado", dijo, y reconoció que durante el año pasado se interrumpió el envío de recursos, debido a que las relaciones con Guatemala no eran las más adecuadas.

La construcción del muro en la zona fronteriza entre México y EE.UU. no se detiene. (Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

Cuccinelli también aclaró que todos los migrantes enviados al país se deben regir de acuerdo a las leyes nacionales, e insistió que EE.UU. ha dado un "soporte de dólares".

No llegó al Congreso

Morales, junto con la excanciller Sandra Jovel y el exministro de Gobernación, Enrique Degenhart, insistieron en que Guatemala no erogaría ningún recurso del erario nacional para financiar a los migrantes que EE.UU. enviara y, por ello, no era necesario que el acuerdo fuera aprobado por el Congreso, en donde no tenían los votos necesarios para hacerlo.

Hasta el momento se desconocen a detalle los acuerdos asumidos por Guatemala, pero EE.UU. ya envió a 277 migrantes hondureños y salvadoreños desde noviembre del año pasado al 25 de febrero de este año, según información del Instituto Guatemalteco de Migración.

Pese a las críticas del presidente Alejandro Giammattei sobre la secretividad que mantuvo Morales sobre el ACA, hasta el momento se ha comportado de una manera similiar, pues argumenta que aún no se han firmado los anexos correspondientes.

Mientras que EE.UU. ve como un triunfo los acuerdos que ha firmado ya con México, Guatemala y Honduras, ya que han contribuido considerablemente en disuadir a los migrantes a pasar de manera irregular la frontera. De 1,800 personas diarias que se encontraban en los Centros de Detención, ahora sólo albergan a 300, el resto son distribuidos entre los diferentes programas que han creado.

Incluso, Cuccinelli no descartó que el Gobierno estadounidense comience a enviar a Guatemala a migrantes que les pidan asilo de otras nacionalidades, pese a que al principio se habló únicamente de salvadoreños y hondureños.