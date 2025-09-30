Cuentas pendientes: Barsa y PSG vuelven a toparse en la Champions

-

El Barcelona-París Saint-Germain cierra este miércoles la segunda jornada de la Champions League, donde Lamine Yamal tendrá la ocasión de desquitarse con los galos tras los premios en el Balón de Oro, aunque el vigente campeón llega a la ciudad condal diezmado por las bajas.

Elegido mejor entrenador del curso pasado, el técnico del PSG, Luis Enrique, regresa al lugar en el que triunfó como jugador y técnico gestionando como puede un efectivo que está pagando los excesos de la interminable temporada pasada, coronada con el título europeo.

Flamante Balón de Oro, Ousmane Dembélé se perderá por lesión el duelo ante su exequipo, en el que jugó seis temporadas antes de mudarse a París en 2023.

Por el Barcelona la gran noticia es el regreso tras un par de semanas lesionado de Lamine Yamal. Segundo en el Balón de Oro, fue protagonista de la remontada ante la Real Sociedad (2-1) el domingo tras entrar en la segunda parte. El PSG será su luminoso bautizo europeo este curso.

Su vuelta sirve de bálsamo por las numerosas bajas que sufre el equipo como la del portero Joan García y el brasileño Raphinha. Ambos se unieron a los lesionados Fermín López y Gavi.

"Estoy feliz de tenerlo de regreso, lo mostró directamente, su increíble fuerza para crear oportunidades, para dar el último pase", señaló Flick sobre el 10 de los culés.