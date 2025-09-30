Luis Enrique, entre risas: "Pedri es Harry Potter y no quiero que saque la varita"

-

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, elogió este martes a Pedri González, el centrocampista del Barcelona que ha revolucionado el juego del equipo azulgrana.

"Para mí, Pedri sin ninguna duda es Harry Potter, espero que mañana no traiga la varita. Haremos todo lo posible para que participe lo menos posible", declaró Luis Enrique en su conferencia de prensa de la víspera del partido de la 2ª jornada de la Liga de Campeones.

"Pero el Barsa no es solo Pedri, es De Jong, es Cubarsí, es Lamine (Yamal), es infinidad de jugadores de alto nivel. El partido presenta motivaciones muy potentes para intentar superar a un equipo que con balón es muy bueno y sin balón también", prosiguió.

El ex seleccionador español viajó a la Ciudad Condal sin su estrella Ousmane Dembélé -flamante ganador del Balón de Oro-, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el brasileño Marquinhos, lesionados.

Luis Enrique: "El Barça de Flick me encanta, un entrenador de altísimo nivel"



❤️ "Soy culé y socio, veo todos los partidos y es un equipo que me gusta ver porque me divierte" pic.twitter.com/4Ygyy8QT0t — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 30, 2025

En cuanto a Vitinha, Fabián Ruíz y Joao Neves, los centrocampistas habitualmente titulares pero afectados por diversos problemas físicos, Luis Enrique confesó no saber aún si jugarán el miércoles.

"Para ser sincero no queremos tomar riesgos. Creo que la decisión será más del jugador que mía. Tienen que estar listos y preparados, es un partido importante pero no determinante. Cuando estemos juntos y nos levantemos mañana lo valoraremos", dijo.

Asimismo, Luis Enrique se mostró entusiasmado con el choque entre dos equipos ofensivos: "Para nosotros es excitante jugar contra un equipo con esta mentalidad y de este nivel (...). No importa cuál sea el resultado, creo que habrá dos equipos similares y para mí la clave estará en ver quién mantiene el balón".