Despiden a María Ríos, la guatemalteca asesinada en Estados Unidos

Una migrante que buscaba construir un futuro para su familia, pero fue asesinada en un confuso incidente en Estados Unidos. Sus parientes exigen justicia y que las autoridades estadounidenses esclarezcan el caso.

El cuerpo de María Florinda Ríos Pérez fue recibido este lunes 24 de noviembre en la aldea Buena Vista, en Cabricán, Quetzaltenango, tras varias horas de espera por parte de familiares, vecinos y amigos.

María Ríos dejó en orfandad a sus cuatro hijos. (Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

La comunidad expresó consternación por el fallecimiento de la joven madre, quien murió en Estados Unidos luego de resultar herida de bala en un confuso incidente que aún se encuentra bajo investigación.

Los restos de María Florinda Ríos descansarán en Cabricán, Quetzaltenango. (Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Yeimy Ríos, hermana de la víctima, señaló que la familia continúa en proceso de asimilación de la noticia y pidió que se esclarezcan las circunstancias del hecho. Expresó que, aunque reconocen la complejidad del caso, esperan que las autoridades establezcan con precisión lo ocurrido.

"Pedimos justicia, aunque sabemos que es muy difícil... pero queremos que se aclare qué pasó", lamentó a un lado del féretro.

La madre de la joven prefirió reservar sus comentarios debido al dolor de la pérdida. (Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Berly Roblero, familiar cercano, destacó que María era conocida en la comunidad por su dedicación al trabajo, especialmente en la elaboración de trajes tradicionales. Agregó que la joven migró a Estados Unidos hace aproximadamente dos años con el objetivo de ahorrar y construir una vivienda, un proyecto que no pudo concretarse debido a su fallecimiento, indicó.

Vecinos y amigos se solidarizaron con la la familia llevando flores al funeral de María Ríos. (Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Caso bajo investigación

Según información de la Policía Metropolitana de Whitestown, el caso habría sido producto de una identidad equivocada.

María Ríos integraba un equipo de limpieza que llegó por error a una vivienda ubicada en Maize Lane. Desde el interior de la casa se habría efectuado un disparo que la impactó mientras se encontraba en el porche. En un inicio, el suceso fue reportado como una posible invasión de domicilio, pero esa versión fue descartada tras las primeras diligencias.

Aunque inicialmente el hecho se reportó como una posible invasión de domicilio, la policía descartó esa hipótesis tras las primeras investigaciones. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Las autoridades confirmaron que varias personas estaban dentro de la vivienda al momento del incidente y que un hombre del mismo equipo de limpieza permanecía junto a la víctima cuando los agentes arribaron.

El responsable de disparar contra María Ríos fue identificado como Curt Andersen, de 62 años, quien presuntamente asumió que se trataba de un ladrón. (Foto: Archivo/Soy502)

La Policía de Whitestown continúa con la investigación, en coordinación con la Oficina del Fiscal del Condado de Boone, mediante el análisis de evidencia y entrevistas a los involucrados.

Mientras tanto, en Cabricán, la familia de María Florinda Ríos enfrenta el duelo por su pérdida y espera el avance de las indagaciones en Estados Unidos.