Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Cuerpo de María Ríos, asesinada en EE.UU. por confundirse de casa, regresa al país

  • Por Jessica Osorio
23 de noviembre de 2025, 22:08
Los restos de María Florinda Ríos descansarán en Cabricán, Quetzaltenango. (Foto: redes sociales)

Los restos de María Florinda Ríos descansarán en Cabricán, Quetzaltenango. (Foto: redes sociales)

El cuerpo de María Florinda Ríos Pérez regresó a Guatemala este 23 de noviembre. La guatemalteca murió asesinada en Estados Unidos tras confundirse de propiedad.

OTRAS NOTICIAS: Guatemalteca es asesinada en EE. UU. tras presentarse a trabajar a una casa equivocada

La familia de María Florinda Ríos Pérez, guatemalteca víctima de un disparo provocado por un sujeto en Estados Unidos tras tocar el timbre en una casa equivocada, recibió sus restos esta noche en las instalaciones de Combex-IM.

Los restos de Ríos Pérez tienen como destino final el municipio de Cabricán, ubicado en Quetzaltenango.

Uno de los vehículos utilizados por la familia de Ríos para recibir sus restos en la capital. (Foto: Wilder López/Soy502)
Uno de los vehículos utilizados por la familia de Ríos para recibir sus restos en la capital. (Foto: Wilder López/Soy502)

Estas son las imágenes de la salida de la ambulancia con los restos de María Florinda de las instalaciones de Combex-IM:

Previo a la llegada del cuerpo de la guatemalteca, los familiares compaginaron la documentación para completar el trámite del traslado y llevaron a cabo una oración previo a ingresar en el centro logístico de carga aérea.

Familiares de María Florinda Ríos Pérez compaginan los documentos para completar el trámite de repatriación. (Foto: Wilder López/Soy502)
Familiares de María Florinda Ríos Pérez compaginan los documentos para completar el trámite de repatriación. (Foto: Wilder López/Soy502)

El vuelo llegó a eso de las 17 horas al país, sin embargo, los familiares lograron ingresar a reconocer el cuerpo a las 22:15.

Durante la espera, los familiares de Ríos buscaban consuelo entre sí y elevaron varias oraciones. 

Familiares de Ríos durante la espera de la llegada del cuerpo. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)
Familiares de Ríos durante la espera de la llegada del cuerpo. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

Familiares indicaron que el entierro será hasta el próximo martes en el cementerio de Xacaná Chiquito, ubicado en la aldea Buena Vista, de Cabricán.

Datos sobre la tragedia

La tragedia ocurrió el pasado 5 de noviembre en Whitestown, Indiana, EE.UU., luego de que Curt Andersen, de 62 años, accionara su arma contra la guatemalteca. 

Pese a que el sujeto fue capturado, salió libre tras pagar una fianza consistente en 25 mil dólares.

María Florinda se dedicaba a labores de limpieza en el área y era madre de cuatro niños. Su esposo, Mauricio Pérez Velásquez, presenció el momento en que recibió el disparo.

Curt Andersen, de 62 años, afirmó que accionó el arma contra Ríos porque temía que se tratara de un ladrón. (Foto: redes sociales)
Curt Andersen, de 62 años, afirmó que accionó el arma contra Ríos porque temía que se tratara de un ladrón. (Foto: redes sociales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar