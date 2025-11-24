Cuerpo de María Ríos, asesinada en EE.UU. por confundirse de casa, regresa al país

El cuerpo de María Florinda Ríos Pérez regresó a Guatemala este 23 de noviembre. La guatemalteca murió asesinada en Estados Unidos tras confundirse de propiedad.
La familia de María Florinda Ríos Pérez, guatemalteca víctima de un disparo provocado por un sujeto en Estados Unidos tras tocar el timbre en una casa equivocada, recibió sus restos esta noche en las instalaciones de Combex-IM.
Los restos de Ríos Pérez tienen como destino final el municipio de Cabricán, ubicado en Quetzaltenango.
Estas son las imágenes de la salida de la ambulancia con los restos de María Florinda de las instalaciones de Combex-IM:
Previo a la llegada del cuerpo de la guatemalteca, los familiares compaginaron la documentación para completar el trámite del traslado y llevaron a cabo una oración previo a ingresar en el centro logístico de carga aérea.
El vuelo llegó a eso de las 17 horas al país, sin embargo, los familiares lograron ingresar a reconocer el cuerpo a las 22:15.
Durante la espera, los familiares de Ríos buscaban consuelo entre sí y elevaron varias oraciones.
Familiares indicaron que el entierro será hasta el próximo martes en el cementerio de Xacaná Chiquito, ubicado en la aldea Buena Vista, de Cabricán.
Datos sobre la tragedia
La tragedia ocurrió el pasado 5 de noviembre en Whitestown, Indiana, EE.UU., luego de que Curt Andersen, de 62 años, accionara su arma contra la guatemalteca.
Pese a que el sujeto fue capturado, salió libre tras pagar una fianza consistente en 25 mil dólares.
María Florinda se dedicaba a labores de limpieza en el área y era madre de cuatro niños. Su esposo, Mauricio Pérez Velásquez, presenció el momento en que recibió el disparo.