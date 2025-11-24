Cuerpo de María Ríos, asesinada en EE.UU. por confundirse de casa, regresa al país

-

El cuerpo de María Florinda Ríos Pérez regresó a Guatemala este 23 de noviembre. La guatemalteca murió asesinada en Estados Unidos tras confundirse de propiedad.

La familia de María Florinda Ríos Pérez, guatemalteca víctima de un disparo provocado por un sujeto en Estados Unidos tras tocar el timbre en una casa equivocada, recibió sus restos esta noche en las instalaciones de Combex-IM.

Los restos de Ríos Pérez tienen como destino final el municipio de Cabricán, ubicado en Quetzaltenango.

Uno de los vehículos utilizados por la familia de Ríos para recibir sus restos en la capital. (Foto: Wilder López/Soy502)

Estas son las imágenes de la salida de la ambulancia con los restos de María Florinda de las instalaciones de Combex-IM:

La ambulancia con los restos de María Florinda Ríos sale de las instalaciones de Combex-IM.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/3JrdrZRMWU — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) November 24, 2025

Imágenes de la familia tras recibir los restos de María Florinda Ríos.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/01aSHH7wzV — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) November 24, 2025

Previo a la llegada del cuerpo de la guatemalteca, los familiares compaginaron la documentación para completar el trámite del traslado y llevaron a cabo una oración previo a ingresar en el centro logístico de carga aérea.

Familiares de María Florinda Ríos Pérez compaginan los documentos para completar el trámite de repatriación. (Foto: Wilder López/Soy502)

El vuelo llegó a eso de las 17 horas al país, sin embargo, los familiares lograron ingresar a reconocer el cuerpo a las 22:15.

Durante la espera, los familiares de Ríos buscaban consuelo entre sí y elevaron varias oraciones.

Familiares de María Florinda Ríos Pérez, guatemalteca asesinada en EE.UU. por tocar el timbre en una casa equivocada, elevan una oración mientras esperan la llegada de sus restos al país.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/lkYsF2lW1x — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) November 24, 2025

Familiares de Ríos durante la espera de la llegada del cuerpo. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

Familiares indicaron que el entierro será hasta el próximo martes en el cementerio de Xacaná Chiquito, ubicado en la aldea Buena Vista, de Cabricán.

Datos sobre la tragedia

La tragedia ocurrió el pasado 5 de noviembre en Whitestown, Indiana, EE.UU., luego de que Curt Andersen, de 62 años, accionara su arma contra la guatemalteca.

Pese a que el sujeto fue capturado, salió libre tras pagar una fianza consistente en 25 mil dólares.

María Florinda se dedicaba a labores de limpieza en el área y era madre de cuatro niños. Su esposo, Mauricio Pérez Velásquez, presenció el momento en que recibió el disparo.