¡Directo del campo! Manuel Pérez alista la cosecha de uvas navideñas

El agricultor Manuel Pérez se prepara para la segunda cosecha de uvas del año, fundamental para abastecer la demanda durante la temporada navideña. Este proceso, que incluye la siembra en pilón y la poda de ramas en ciclos de 5 meses, genera empleo local y asegura que las uvas moradas y verdes ya estén listas.

El agricultor Manuel Pérez se dedica a la cosecha de uvas, que es uno de los productos que se consume en el país, especialmente durante la época navideña.

El agricultor refiere que sembrar es un proceso en el que se deben tener las condiciones climáticas necesarias. "Debe ser en lugares húmedos para que la fruta se forme bien y se corte para la temporada", indicó.

Pérez indicó que se prepara para la cosecha de uvas, por lo que abona la tierra y ponen protección alrededor de la siembra para que no se dañe, ya que a veces entran animales.

Refiere que emplea a varias personas para que le ayuden con el corte y cuidado de la vida. (Foto: Wilder López/Colaborador)

"Cuando la uva se siembra, se planta en pilón, que dura aproximadamente unos 5 meses para empezar a dar su primera cosecha. Ya cuando está, se protege el fruto para que no agarre plagas", mencionó.

"Esta fruta se tiene previsto que esté para los próximos días por el 25 de noviembre, en adelante ya nos estamos preparando para el corte en donde tenemos previsto empezar y prepararnos para las épocas navideñas en donde el producto se consume más".

Genera empleo

El agricultor indica que con este trabajo contratan de 7 a 8 personas para que le ayuden, ya que tiene una manzana en la que siembran. Refiere que hay dos clases de uva que cosecha, que es la morada y la verde.

Don Manuel empieza con el proceso de preparar las uvas para ser comercializadas. (Foto. Wilder López/Colaborador)

"Estamos ya preparando para que el fruto tenga un buen sabor y color al momento del corte. El proceso de poda en las ramas es de 5 meses y terminando la cosecha empezamos a preparar la tierra para la próxima cosecha", destacó.

Pérez comentó que durante el año tienen dos cosechas, la primera es en verano y la segunda a fin de año para aprovechar el espíritu navideño.

Luego, el producto es enviado a diferentes partes de la región para su comercialización. Sin embargo, hay personas que acuden al terreno donde la cosechan y se llevan por caja, la cual tiene un costo de Q130, mientras que la libra la venden a Q15.

El consumo de uva incrementa drásticamente en el país durante la época de fin de año, tanto para las celebraciones de Nochebuena como por el ritual de las 12 uvas para atraer la suerte en Año Nuevo, impulsando la demanda de cosechas locales.