Cultura garífuna representa a Guatemala en Taiwán

La delegación guatemalteca brilló en los "World Traditional Indigenous Games 2025", (Juegos Tradicionales Indígenas Mundiales), celebrados en Taiwán.
El evento se lleva a cabo en la ciudad de Pingtung, del 10 al 13 de diciembre, con la participación de diversas culturas del mundo que promueven los eventos ancestrales que mantienen a la comunidad unida.
El pueblo garífuna compartió su música, ritmo y espiritualidad ante el mundo, mostrando la diversidad cultural.
"La participación de Guatemala en este encuentro global nos recuerda que somos un país tejido por múltiples raíces: Maya, Garífuna, Xinka y Mestiza, cada una con una luz propia, pero unida por un compromiso común: mantener viva la herencia cultural que nos sostiene", expresó Laura Cotí Lux, viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, quien acompaña a la agrupación.
Los World Traditional Indigenous Games
Se trata de eventos deportivos internacionales que celebran las culturas indígenas, combinando deportes convencionales (como el fútbol y el atletismo) con juegos ancestrales únicos (como el lanzamiento de lanza, el salto de rodillas inuit, el fútbol xikunahati, el piragüismo, el tiro con arco, la lucha libre y el tira y afloja).
Fomentan el orgullo cultural, la destreza y el patrimonio a través del juego, la música, la danza y las ceremonias. La primera edición se celebró en Brasil en 2015. Los Juegos reúnen a atletas indígenas de todo el mundo, promoviendo la unidad y preservando las tradiciones a través de actividades físicas y estratégicas transmitidas de generación en generación.
