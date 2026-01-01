Con Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh estrena tema en Año Nuevo

Sony Music anticipa un 2026 decisivo e histórico para la banda.
La Oreja de Van Gogh despidió el año con una nueva canción interpretada por Amaia Montero, quien regresa oficialmente a la agrupación tras casi dos décadas de haberse separado.
El grupo musical español sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento oficial de Todos estamos bailando la misma canción.
El sencillo fue presentado como parte del especial musical de La 1 de RTVE, dentro de La casa de la música, en el Palacio Miramar de San Sebastián, España.
La letra de la canción se centra en la reconciliación y las segundas oportunidades, lo que hace alusión a la situación actual de La Oreja de Van Gogh con Montero.
Según Sony Music, la banda buscó "cerrar el año lleno de anuncios importantes y abrir la puerta al 2026, que promete ser decisivo e histórico para el grupo". Con este lanzamiento, la banda se prepara para triunfar con el tour Tantas cosas que contar.