Netflix colapsa de nuevo por el final de "Stranger Things"

La quinta temporada cerró con un incremento masivo de usuarios.
LEE: El último episodio de la quinta temporada de "Stranger Things"
El capítulo final de una de las series más populares del 2025 le ocasionó problemas momentáneos a la plataforma de streaming.
Los fanáticos de Stranger Things pudieron disfrutar del cierre de la quinta temporada en Año Nuevo, aunque la mayoría no pudo ser de los primeros en verla, debido a una falla mundial de Netflix.
Usuarios de todo el mundo reportaron mensajes de error, pantallas en blanco y cuentas desconectadas mientras intentaban ver el nuevo episodio.
DESCUBRE: Temporada 5 de "Stranger Things": la duración de los cuatro episodios
Como ya había sucedido el 26 de noviembre y el 25 de diciembre de 2025, el incremento masivo de usuarios en línea provocó que el servicio se saturara brevemente.
Este hecho demuestra la popularidad del programa creado por los hermanos Duffer, incluso después de haberse enfrentado al disgusto de los fans por los tres episodios lanzados en Navidad.
Más allá de los problemas técnicos, el final de Stranger Things generó debate en las plataformas. Algunos fans celebraron con emoción el cierre, mientras que otros se quedaron inconformes.