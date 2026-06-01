"Asalto Ministerio de Salud": declara testigo clave en el caso contra exdiputados

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La defensa presentó un recurso para no aceptar la declaración de una testigo. Sin embargo, el juez la rechazó y se conoció la versión de la mujer.

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En el Tribunal de Mayor Riesgo D, presidido por el juez Fredy Oswaldo Aguilar Quemé, declaró sin lugar un recurso de reposición presentado por la defensa de uno de los tres exdiputados acusados por el delito de tráfico de influencias en el caso conocido como "Asalto al Ministerio de Salud", que buscaba dejar sin efecto la declaración de un testigo.

El recurso de reposición planteado por el abogado Alejandro Arriaza, se dio luego de que el Tribunal aceptara la declaración de Raquel Eugenia Mendoza Linares, previo conocimiento de que ella había tenido comunicación con otro testigo, Edson Oliva Zapeta.

En su argumentación, Arriaza pidió que fuera revisada la decisión, pues aseguró que, según el artículo 377 párrafo segundo, prohíbe que los testigos puedan comunicarse entre sí, por lo que indicó que, al aceptar la declaración de Mendoza Linares, ya se encuentra viciada.

Al final, luego de haber deliberado, el Tribunal decidió declarar sin lugar la petición de la defensa, por lo que escuchó la declaración del testigo.

Declaración de testigo

En su declaración, al responder las interrogantes expresadas por el Ministerio Público (MP), Mendoza Linares señaló que a requerimiento de su jefe, Jorge Estevéz, ella recibía los expedientes de personas que debían ser contratadas.

Dijo que aquellos procesos en los que las personas indicaban que llegaban con el aval de algún diputado, los expedientes debían llevar una carta de recomendación.

En su declaración, la testigo Raquel Eugenia Mendoza Linares, indicó que los expedientes de personas con el aval de algún diputado debía llevar una carta de recomendación. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/6e9xyMis1Q — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 1, 2026

Mientras en el caso de los que iban recomendados, específicamente por la presidencia, en especial por la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, esto tenían que tener un "tarjetón", como seña de dicha recomendación.

Caso "Asalto al Ministerio de Salud"

Este es el primer juicio que se inicia contra los tres exdiputados en el caso conocido como Asalto al Ministerio de Salud, siendo éstos, además de Sosa Mendoza, Ronald Arango Ordoñez y Aracely Chavarría Cabrera de Recinos.

A los acusados, el MP les imputó el delito de tráfico de influencias, en donde según la investigación realizada se señala que los excongresistas valiéndose de su posición y cargo que ocupaban gestionaron ante las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) algunas plazas laborales a favor de sus recomendados.