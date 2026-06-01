Julián Álvarez tendría decidido no jugar más en el Atlético de Madrid

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El futuro de Julián Álvarez podría dar un giro inesperado en los próximos meses. Desde Argentina han surgido informaciones que apuntan a que el delantero del tendría prácticamente decidido no continuar en el conjunto rojiblanco para la próxima temporada.

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Según reveló el periodista argentino, Gastón Edul, una de las voces más cercanas al entorno del atacante formado en River Plate, el regreso de Julián Álvarez al Atlético de Madrid para la próxima campaña sería un escenario cada vez más complicado. El futbolista considera que un nuevo paso en su carrera podría ofrecerle mayores oportunidades de crecimiento deportivo y no estaría convencido de que el proyecto del club de Madrid sea el ideal para alcanzar ese objetivo.

A estas versiones se suman reportes de la prensa española que aseguran que el delantero argentino no habría mantenido la mejor relación con Simeone durante los últimos meses. Además, el atacante habría quedado inconforme por la cantidad de minutos que recibió durante el tramo final de la temporada, una campaña que terminó de forma decepcionante para el Atlético de Madrid al quedarse sin conquistar títulos.

“Julian no va a jugar en el atleti la próxima temporada” @gastonedul pic.twitter.com/hLTUjfqB7S — andrew (@Penax21) June 1, 2026

Venta millonaria

Mientras la incertidumbre crece, varios gigantes europeos siguen de cerca la situación del campeón del mundo. El principal interesado sería el Barcelona, club que ya habría presentado una oferta formal cercana a los 100 millones de euros para intentar fichar al delantero. Sin embargo, la propuesta fue rechazada de manera inmediata por el Atlético de Madrid, que se remite a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Por otro lado, el vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, también estaría atento a cualquier movimiento relacionado con Julián Álvarez. No obstante, desde el entorno familiar del jugador aseguran que la prioridad del futbolista sería cumplir uno de sus grandes sueños: vestir la camiseta del Barcelona.