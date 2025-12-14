Se cumplen dos meses de la fuga de los pandilleros del Barrio 18

-

El 12 de octubre pasado, autoridades confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II, hasta el momento, 15 permanecen prófugos.

Te interesa: PNC recuerda el pago de recompensa por informe de reos fugados de Fraijanes II

Hace dos meses, se confirmó la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de una de las cárceles del país.

Entre los fugados, sobresalen integrantes de la Rueda del Barrio 18, así como líderes de diferentes clicas.

A dos meses de conocerse sobre la fuga masiva, las autoridades han recapturado a cinco, mientras, 15 más siguen prófugos.

De acuerdo con la Fiscalía contra el delito de la Extorsión, tras la fuga de estos pandilleros, aumentaron las extorsiones en el país.

De los 20 pandilleros fugados, cinco han sido recapturados. (Foto: PNC)

Los recapturados

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, conocido como "Black Demon", fue recapturado la madrugada del lunes 13 de octubre en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa,

Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong" y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo" fueron recapturados el 17 de octubre en Huehuetenango.

Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown" fue recapturado el 21 de octubre en el kilómetro 82 de la ruta hacia La Democracia, Escuintla

Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon" capturado el 20 de noviembre en la aldea Las Anonas, San José Pinula.

(Foto: MP)

Los prófugos

Las autoridades continúan con la búsqueda de los prófugos.

Además, han reiterado a la población que se otorga una recompensa de Q150 mil a quien colabore con información para lograr la recaptura.

Los prófugos son:

Rudy Augusto Ortiz Morales

Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua

Edwin Roberto González Ortega

Kevin Amilear Ramos Aguilar

Edwin René Ramírez Iboy

Fernando Muñoz Sinar

Carlos Estuardo Boch

Carlos Agustín Reyes Popol

Wilson Stivenson Mereira Aristondo

José Carmelo Sinay Ortiz

Esvin Estuardo Herrera Ardiano

Carlos Augusto Aguilar Escobar

Milton Noel Najarro García

Gerson Alexander Osorio Herrera

Julio Cristóbal Gómez Lic

(Foto: PNC)

Los procesados

Por la fuga de los 20 pandilleros, el Ministerio Público solicitó las capturadas del exministro Francisco Jiménez, ex viceministra Claudia Palencia, exdirector del SP, Ludin Godínez, del alcaide de la cárcel, y del ex subdirector de la cárcel.

De estos, solo el último, Victor Alveño, fue detenido, y está ligado a proceso penal por el delito "Cooperación para la evasión".

Además, 25 guardias del Sistema Penitenciario están ligados a proceso penal por incumplimiento de deberes y evasión culposa.