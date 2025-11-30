Versión Impresa
PNC recuerda el pago de recompensa por informe de reos fugados de Fraijanes II

  • Por Maria Fernanda Gallo
30 de noviembre de 2025, 13:27
Fuga de reos
Quedan 15 pandilleros de alta peligrosidad pendientes de ser recapturados. (Foto: extracto de foto PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) hace un llamado a la población para reportar cualquier indicio del paradero de los reos que aún siguen fugados.

La recompensa ofrecida por cada pandillero es de Q150 mil para lograr recapturarlos, tras haber evadido los controles de seguridad y logrado escapar desde el pasado 12 de octubre de la cárcel para hombres Fraijanes II. 

Hasta la fecha se han capturado a 5 de los 20 prófugos, manteniendo a la población vulnerable dado a la alta peligrosidad del perfil de cada uno de estos, miembros de la Mara 18.

Estos son sus nombres:

  1. Rudy Augusto Ortiz Morales

  2. Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua

  3. Edwin Roberto González Ortega

  4. Kevin Amilear Ramos Aguilar

  5. Edwin René Ramírez Iboy

  6. Fernando Muñoz Sinar

  7. Carlos Estuardo Boch

  8. Carlos Agustín Reyes Popol

  9. Wilson Stivenson Mereira Aristondo

  10. José Carmelo Sinay Ortiz

  11. Esvin Estuardo Herrera Ardiano

  12. Carlos Augusto Aguilar Escobar

  13. Milton Noel Najarro García

  14. Gerson Alexander Osorio Herrera

  15. Julio Cristóbal Gómez Lic

Si tienes información o indicios de su paradero, puedes comunicarse de manera confidencial con la PNC al teléfono 110 o 1561.

También continúan vigentes órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la exviceministra Claudia Palencia, y del exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez, por el delito de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.

