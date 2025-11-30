PNC recuerda el pago de recompensa por informe de reos fugados de Fraijanes II

La Policía Nacional Civil (PNC) hace un llamado a la población para reportar cualquier indicio del paradero de los reos que aún siguen fugados.
NOTA RELACIONADA: "Cartoon", el quinto pandillero recapturado por fuga de Fraijanes II
La recompensa ofrecida por cada pandillero es de Q150 mil para lograr recapturarlos, tras haber evadido los controles de seguridad y logrado escapar desde el pasado 12 de octubre de la cárcel para hombres Fraijanes II.
Hasta la fecha se han capturado a 5 de los 20 prófugos, manteniendo a la población vulnerable dado a la alta peligrosidad del perfil de cada uno de estos, miembros de la Mara 18.
Estos son sus nombres:
Rudy Augusto Ortiz Morales
Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua
Edwin Roberto González Ortega
Kevin Amilear Ramos Aguilar
Edwin René Ramírez Iboy
Fernando Muñoz Sinar
Carlos Estuardo Boch
Carlos Agustín Reyes Popol
Wilson Stivenson Mereira Aristondo
José Carmelo Sinay Ortiz
Esvin Estuardo Herrera Ardiano
Carlos Augusto Aguilar Escobar
Milton Noel Najarro García
Gerson Alexander Osorio Herrera
Julio Cristóbal Gómez Lic
Si tienes información o indicios de su paradero, puedes comunicarse de manera confidencial con la PNC al teléfono 110 o 1561.
También continúan vigentes órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la exviceministra Claudia Palencia, y del exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez, por el delito de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.