Cunreu amplía su oferta académica con Ingeniería Industrial y Psicología

El Centro Universitario de Retalhuleu amplía su oferta académica con nuevas carreras de Ingeniería Industrial y Psicología, además de una maestría virtual en sistemas alimentarios. La iniciativa busca fortalecer el acceso a la educación superior en el suroccidente del país.

A partir de este año, las autoridades del Centro Universitario de Retalhuleu (Cunreu), ubicado en San Felipe, Retalhuleu, informaron que se incorporará a su oferta académica las carreras de Ingeniería Industrial y el Técnico y Licenciatura en Psicología, para que los jóvenes tengan más oportunidades de preparare en estos ámbitos.

La apertura de estas nuevas carreras universitarias forman parte del esfuerzo institucional orientado al fortalecimiento de la educación superior en el suroccidente y como una respuesta directa a las demandas académicas, sociales y productivas de la población en la región, explicó la directora del Cunreu, M.Sc. Astrid Desiree Argueta del Valle.

El Centro Universitario de Retalhuleu se ubica en finca San Cayetano, San Felipe. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

"Estas aperturas forman parte del esfuerzo coordinado de las autoridades del Cunreu y del proyecto de Descentralización de la Educación Superior, el cual es impulsado por el señor Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), M.A. Walter Mazariegos Biolis, el cual contempla, a nivel nacional, la apertura de 42 nuevas carreras en Facultades y Centros Universitarios alrededor de todo el país", indicó la directora.

Así lucen por dentro las instalaciones del Cunreu. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Nuevas opciones

"Dicho proyecto fue conocido y aprobado por el Consejo Superior Universitario el 24 de noviembre de este año (2025), marcando un hito en la ampliación del acceso a la educación superior pública. En este contexto, se destaca que Cunreu, como centro universitario de más reciente creación, forma parte activa de esta histórica expansión académica, integrándose con nuevas opciones formativas que responden a las necesidades reales de la región", añadió Argueta del Valle.

Asimismo, el Cunreu ha informado que también se abrirá la Maestría en Gestión y Manejos de Sistemas Alimentarios Sustentables, ofreciéndola en modalidad virtual que se impartirá los días viernes de 19:00 a 22:00 horas y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

"Este programa de postgrado contribuirá a la formación de profesionales especializados en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el desarrollo territorial, las cuales son áreas estratégicas para el país y especialmente relevantes para la región sur", agregó Del Valle.

Esta casa de estudios cuenta con un claustro de docentes comprometidos con la formación de nuevos profesionales. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

La ampliación de la oferta académica representa un paso clave para acercar la educación superior a más jóvenes de la región, impulsando la profesionalización y el desarrollo local mediante carreras alineadas a las necesidades del país.

Además de la apertura de estas nuevas carreras y programas de posgrado, el Cunreu reafirma el compromiso con el desarrollo académico del país, orientados a garantizar una educación superior pública, pertinente y accesible, en coherencia con el lema universitario: "Id y enseñad a todos", por lo que invita a los jóvenes de la costa sur y de otros departamentos cercanos a visitarlos para que puedan conocer el centro y las carreras.