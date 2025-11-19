Curazao causa sorpresa y será el país más pequeño del Mundial 2026

-

Con apenas 155 mil habitantes, Curazao protagonizó una de las historias más llamativas de las eliminatorias de Concacaf al convertirse en el país más pequeño que disputará el Mundial United 2026.

El empate sin goles ante Jamaica, en Kingston, fue suficiente para asegurar el liderato del Grupo B y sellar su clasificación directa en una última jornada cargada de tensión.

La imagen posterior al silbatazo final lo resumió todo. "¡Vamos a mostrarle al mundo que somos pequeños, pero grandes de corazón!", celebró un aficionado en Willemstad, capital curazoleña mientras la selección confirmaba un logro impensado.

Los jugadores de Curazao celebraron con euforia el empate conseguido ante la selección jamaiquina. (Foto: AFP)

La ausencia de las grandes potencias (México, Estados Unidos y Canadá, clasificados automáticamente por ser anfitriones) abrió una ventana inédita para selecciones más modestas. Curazao, que hace una década ocupaba los últimos escalones del ranking regional, supo aprovecharla.

El empate sin goles le permitió a los curazoleños (de azul) sellar su pase directo a la cita mundialista. (Foto: AFP)

Parte autónoma del Reino de los Países Bajos, Curazao también aportará una nota histórica al Mundial: será la segunda selección en representar a la corona neerlandesa junto a la propia Naranja Mecánica. Sus ciudadanos poseen pasaporte holandés y cuentan con derechos como miembros de la Unión Europea.

La clasificación lleva además la firma de un veterano ilustre. Dick Advocaat, entrenador neerlandés de 78 años, dirige al equipo desde el banquillo. Recordado por llevar a Países Bajos a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos 1994, el técnico suma ahora un capítulo inesperado a su extensa trayectoria.

Algunos aficionados dijeron presente en el estadio nacional de Kingston para alentar a su selección en el último duelo de las eliminatorias. (Foto: AFP)

Toma nota

Curazao se suma al selecto grupo de selecciones caribeñas que han logrado disputar una Copa del Mundo, junto a Cuba, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Esta selección es un equipo formado, esencialmente, por futbolistas que militan en la liga de Países Bajos y su técnico ha dirigido equipos como el PSV, Borussia Monchengladbach o el Rangers, entre muchos otros planteles europeos.