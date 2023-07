La "extraña" forma de llevar bebidas en un vehículo (video)

-

En TikTok se viralizó el video de un automóvil que transportaba curiosos objetos encima del techo.

La usuaria Gabby Bonilla mostró el momento exacto en el que un auto que iba adelante del de ella, en una carretera de la ciudad de Guatemala, llevaba varias bebidas en la parte de arriba del vehículo, que al parecer habían sido adquiridas en un restaurante de comida rápida.

En el clip se aprecia cómo el carro avanza mientras lleva un porta vasos con jugos y cafés sobre el techo, debido a que manejaba lentamente permitió que el producto no se derramara.

"¡Qué nada detenga tu día! ¿y a ti con qué te ha pasado?" se lee en la descripción del post.

De inmediato los usuarios respondieron a la divertida incógnita: "cada quien enfría su café como quiere", "sí soy", "los jugos y el café tienen más apego que yo con mi ex", "tan bonitos, no se caen", "a nosotros nos pasó con unas cajas de pizza" y "me pasó con mi celular, todos me gritaban y yo: 'por qué me gritan', hasta que escuché ¡celular! y reaccioné que estaba en el techo", fueron algunos comentarios.

La persona que subió el material no explicó si en algún momento avisó del suceso a la persona que iba manejando.

